Dl Clima: subito rottamazione auto, buono da 1.500 euro

Arriva subito, già da quest'anno, una nuova rottamazione delle vecchie auto, fino ai modelli Euro 4, in cambio dell'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico o a servizi di sharing mobility. La nuova bozza del decreto Clima - che l'ANSA è in grado di anticipare - prevede un 'buono mobilità' pari a 1.500 euro (meno dei 2.000 previsti in precedenza), ma stanzia già 5 milioni per il 2019. La norma dura tre anni e viene finanziata con 100 milioni nel 2020 e altrettanto nel 2021. La misura vale solo per i Comuni sotto procedura d'infrazione Ue per smog.

Per le "misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane", si legge nella bozza del decreto Clima, viene istituito presso il ministero dell'Ambiente il 'Fondo buono mobilità'. Il 'buono mobilità' - viene spiegato - "non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente". Le condizioni e le modalità per il 'buono' saranno definite "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore" del decreto.