Auto: Mef, presto norma su esenzione Iva scuola guida

"Sono allo studio proposte normative finalizzate ad attribuire efficacia ex nunc alla sentenza C-449/2017, evitando che la stessa operi in danno dei contribuenti i quali, sulla base del legittimo affidamento generato dalla vigente norma interna, come interpretata dalla precedente prassi dell'amministrazione finanziaria, hanno reso prestazioni in esenzione da Iva". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, rispondendo a una interrogazioni di Pd e Fdi in commissione Finanze della Camera, dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2 settembre sulla fine dell'esenzione Iva per le autoscuole, e la richiesta di recupero retroattivo dell'imposta su tutti i corsi per la patente degli ultimi 5 anni.

L'intervento normativo, ha precisato Baretta, "dovrebbe, altresì, ridefinire l'ambito applicativo dell'esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi, quindi, gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida".