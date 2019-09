Autoscuole: Misiani, su retroattività Iva norma ad hoc

"La situazione paradossale che si è creata sulle scuole guida deriva da una sentenza di marzo 2019 della Corte di giustizia Ue, che ha stabilito che questi servizi non possono essere Iva esenti. Sul futuro vale la sentenza comunitaria. Sul passato, come ho detto a Mattino5, vogliamo evitare che le scuole guida debbano chiedere ai clienti degli ultimi 5 anni di versare un'imposta (Iva) che all'epoca non era dovuta. Lo faremo con una norma che inseriremo nel primo provvedimento utile". Così in un post su Facebook il senatore Antonio Misiani, vice ministro dell'Economia.

Unasca e Confarca, bene impegno Misiani su Iva autoscuole

"Bene l'impegno a cancellare la retroattività sull'Iva per le autoscuole preso stamane dal vice ministro Antonio Misiani in diretta tv": lo dichiarano Emilio Patella e Paolo Colangelo, rispettivamente segretario nazionale Autoscuole Unasca e presidente Confarca, le due maggiori associazioni di categoria. "Per retroattività - proseguono Patella e Colangelo - intendiamo anche il 2019. La norma sarebbe opportuno entrasse in vigore da gennaio 2020, cioè dal prossimo anno fiscale. Meno bene l'Iva al 22 per cento, perché saremmo l'unica scuola italiana a pagare l'Iva sulle attività didattiche. Continueremo perciò a batterci per il legittimo riconoscimento del nostro ruolo".