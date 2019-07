Firmato decreto revisione Macchine agricole ed operatrici

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto di Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, firmato dal ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. "Ci siamo impegnati e abbiamo ascoltato - sottolinea in una nota il ministro Centinaio - le richieste di tutto il comparto, dei contoterzisti e agricoltori e la firma di questo decreto, di concerto con il Mit, pone un'importante tassello per il comparto agricolo: poniamo le basi per un'agricoltura efficiente partendo innanzitutto da un'agricoltura sicura. In particolare, abbiamo concesso la proroga di revisione così da garantire migliori controlli nella sicurezza del parco macchine per un settore condizionato spesso da dispositivi obsoleti. Il rilancio del settore riguarda anche la sicurezza degli operatori". Di seguito, le nuove scadenze della revisione: - Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: Revisione entro il 30 giugno 2021; - Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: Revisione entro il 30 giugno 2022; - Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: Revisione entro il 30 giugno 2023; - Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.