Autostrade: Toninelli, sconti moto con Telepass fino fine 2019

"Anche quest'anno non abbiamo dimenticato le due ruote: ho infatti dato il via libera a un'ulteriore proroga, fino a fine anno, dell'accordo tra il Mit e Aiscat che prevede lo sconto del 30% ai caselli autostradali in favore dei motociclisti dotati di Telepass". Lo annuncia il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in una nota. "Lo scorso anno, appena arrivato al Ministero, la proroga degli sconti per le due ruote in autostrada fu uno dei miei primi atti. Quest'anno ho ritenuto doveroso effettuare un'altra proroga della sperimentazione, così da garantire la prosecuzione degli sconti anche per la stagione estiva 2019, continuando a lavorare per una stabilizzazione delle tariffe ridotte", aggiunge Toninelli.