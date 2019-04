Pe, nuovi limiti alle emissioni di CO2 degli autocarri

Le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti come camion e autocarri dovranno essere ridotte del 30% entro il 2030 e del 15% entro il 2025. È quanto prevede un regolamento europeo approvato dalla plenaria del Parlamento Ue e che ora necessita di un ultimo passaggio formale in Consiglio per poter essere varato.

Sempre entro il 2025 i costruttori dovranno garantire che almeno il 2% della quota di mercato delle vendite di veicoli nuovi sia costituito da veicoli a basse o zero emissioni. Pochi giorni fa c'è stato il via libera definitivo del Consiglio Ue alle nuove regole sul trasporto pulito. Le emissioni di Co2 delle auto nuove dovranno ridursi del 37,5% dal 2020 al 2030, con un obiettivo intermedio del 15% al 2025. Della stessa proporzione il taglio richiesto al 2025 per le flotte di furgoni e pulmini, per i quali il target al 2030 è fissato al 31%.