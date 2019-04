Codice strada: trasparenza sull'uso dei proventi delle multe

Più trasparenza sull'uso dei soldi derivanti dalle multe: lo prevede il testo unificato delle modifiche al Codice della strada, che prevede che le relazioni degli enti locali su entità e destinazioni dei proventi delle multe vengano pubblicate entro il 30 giugno di ogni anno sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nella bozza di provvedimento sono previste anche modifiche per la destinazione dei proventi delle multe spettanti allo Stato: saranno destinati anche all'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale; si eliminano i limiti per le quote che gli enti locali possono destinare agli interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e al potenziamento dei controlli e di accertamento delle violazioni. Per gli enti locali che non rispettano l'obbligo di rendicontare le sanzioni elevate e le relative spese è inoltre prevista l'esclusione dalla possibilità nell'anno successi vo ai bandi per il Piano nazionale della sicurezza stradale.