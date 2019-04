Auto: su accuse Ue cartello AdBlue Bmw 'accantona 1 miliardo'

Prosegue la querelle fra i tre big tedeschi dell'auto (Bmw, Daimler e Volkswagen) e l'Antitrust dell'Unione Europea, dopo che nei giorni scorsi era stata comunicato ai tre Gruppi l'avvio di una procedura - che potrebbe comportare pesanti multe - una supposta violazione relativa ad un'intesa illegale sullo sviluppo delle tecnologie per diminuire l'impatto inquinante dei motori diesel e a benzina, come l'AdBlue o i filtri antiparticolato. Poche ore dopo la comunicazione ufficiale, Bmw ha annunciato che accantonerà ''sicuramente oltre un miliardo di euro'' per fronteggiare i rischi legali derivanti da tali accuse, nella consapevolezza che ''la Commissione europea potrebbe imporre una multa significativa''. Il Gruppo di Monaco - scrive Autoactu - intende tuttavia difendersi ''con tutti i mezzi'' a sua disposizione. Secondo Bmw ''l'intera industria era a conoscenza'' delle discussioni tra i produttori ''che non implicavano alcun'' accordo segreto ''e non erano destinate a danneggiare clienti o fornitori''. Dal Gruppo Volkswagen nessuna reazione ufficiale, mentre Daimler, chiamata in causa per le automobili Mercedes (e che per prima aveva confessato l'esistenza di questo accordo per beneficiare della clemenza delle Autorità Ue garanti della concorrenza) non ''si aspetta di ricevere un'ammenda per questo caso''.