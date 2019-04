Antitrust Ue accusa Bmw, Daimler e Vw per cartello emissioni

La notizia dell'avvio di una indagine da parte dell'Antitrust Ue che è stata comunicata oggi a Bmw, Daimler e Volkswagen e che è relativa ad una supposta violazione delle regole della concorrenza, ha immediatamente provocato reazioni e commenti da parte degli addetti ai lavori. L'ipotesi formulata dalla Commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager e dal suo staff è chetra il 2006 e il 2014 vi sia stata un'intesa illegale che ha ristretto la concorrenza sullo sviluppo delle tecnologie per diminuire l'impatto inquinante dei motori diesel e a benzina, come l'AdBlue o i filtri antiparticolato. ''Le società possono cooperare in molti modi per migliorare i loro prodotti - ha dichiarato la Vestager - ma le regole Ue non consentono collusione per il motivo opposto e noi siamo preoccupati che questo sia invece quanto successo''. Una nota ufficiale di Bmw respinge queste accuse, ammettendo che si sia operato in gruppi di lavoro tra le aziende citate che erano ''animati dalla libertà delle scelte tecnologiche ma miranti alla praticabilità della riduzione delle emissioni di gas di scarico prescritta dalla legge''. Nel ribadire che ''il regolare coordinamento delle posizioni dell'industria sul quadro normativo non va equiparato a illeciti accordi di cartello'' Bmw sottolinea come le soluzioni scelte dal Gruppo per il trattamento dei gas di scarico (come appunto AdBlue e filtri antiparticolato)''differiscano da quelle dei concorrenti'' e quindi che non ci sia ''nessuna prova di accordi sull'uso di dispositivi illeciti''. Se dovessero essere giudicati colpevoli i Gruppi automobilistici tedeschi rischiano, oltre a dover bloccare immediatamente le supposte procedure anti-competitive, anche sanzioni che possono raggiungere il 10% delle entrate.