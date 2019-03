Parlamento Ue, cabine camion più sicure e efficienti da 2020

Cabine dei camion più lunghe e affusolate per risparmiare carburante e ridurre i danni da impatto con automobili, ciclisti e pedoni. Secondo quanto stabilisce un regolamento approvato dalla plenaria dell'Europarlamento, i costruttori europei potranno mettere i nuovi camion su strada dal 1 settembre 2020.



Le norme autorizzano i produttori a progettare cabine più lunghe fino a 80-90 cm a condizione che le modifiche servano a: aumentare la visuale dal posto di guida, rendere i mezzi più aerodinamici riducendo consumi di carburante ed emissioni inquinanti, evitare che pedoni e ciclisti se colpiti finiscano sotto le ruote del camion, migliorare il comfort del conducente (spazio per letto, bagno e doccia in cabina).