Mit: Ok a primo permesso guida autonoma

L'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato oggi, all'unanimità, parere positivo alla prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche. Lo annuncia una nota del Mit, spiegando che "il parere odierno costituisce un fondamentale tassello del percorso di autorizzazione alla guida autonoma su strada avviando, ufficialmente, in Italia la sperimentazione".

Il "primo chiaro obiettivo" di questa iniziativa è quello di "migliorare la mobilità urbana nella prospettiva di un futuro sempre più tecnologico, salvaguardando la sicurezza stradale, a tutela e beneficio della collettività". Il parere favorevole espresso all'unanimità dai membri dell'Osservatorio, si legge nella nota, "è anche un importante segnale dell'estrema attenzione che il Governo e questo ministero hanno nei confronti dell'innovazione tecnologica e in particolare sul tema della guida autonoma e connessa. L'auspicio è, ora, che la prima approvazione di oggi sia di impulso alla presentazione a breve di nuove domande di sperimentazione, che verranno attentamente analizzate dall'Osservatorio e dalla DG Motorizzazione concentrandosi in particolar modo sul rispetto massimo della sicurezza, consentendo al contempo lo sviluppo di attività innovative in grado di generare investimenti e sviluppo". L'avvio della sperimentazione è inoltre "un primo importantissimo passo per la valutazione degli impatti relativi a scenari che vedono una sempre crescente percentuale di veicoli automatici, in grado di mitigare gli errori umani con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di morti e feriti sulle strade".