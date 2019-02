Auto: Scudieri (Anfia), da governo tanto malus e poco bonus

"Il governo italiano ha introdotto un bonus-malus, che ha tanto malus e pochissimo bonus". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), Paolo Scudieri, a margine di un convegno a Milano sul tema dell'automotive. "Questo, evidentemente, rallenta la fiducia - ha aggiunto - per l'acquisto di un bene importante come l'auto e rallenta le decisioni di cambiare l'automobile, anche se l'Italia ha un parco circolante fatto di 17mila veicoli vetusti, che proprio in ottemperanza alle norme di salvaguardia dell'ambiente dovrebbe essere sostituito"