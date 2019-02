Auto: Toninelli, entro 1 marzo decreto incentivi completo

"Siamo perfettamente con i tempi perché il ministro Di Maio ha confermato di avere firmato il decreto interministeriale che è passato al Mef ed ora sta tornando indietro. Il primo marzo è tra pochi giorni ma vedrete che per il primo marzo il decreto sarà tutto completo e potranno partire gli incentivi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli a Corigliano Rossano, seconda tappa della sua visita in Calabria, rispondendo ad una domanda sui tempi di attuazione della normativa sugli incentivi bonus malus per l'acquisto di auto meno inquinanti.

"Se poi nel corso d'opera, nei mesi successivi - ha aggiunto Toninelli - possiamo migliorare qualcosa lo faremo certamente, perché siamo i primi a dire che dobbiamo valutare gli effetti positivi delle nostre scelte".