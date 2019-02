'Ipotesi cartello sulla componentistica, Ue indaga su 5 big dell'auto'

L'Antitrust Ue starebbe indagando su cinque case automobilistiche per possibili violazioni nel settore della componentistica per automobili. Lo scrive Der Spiegel, citando alcune fonti secondo cui sotto la lente dell'Antitrust ci sarebbero Fiat Chrysler, Renault, Nissan, Peugeot e Jaguar Land Rover. L'indagine si concentra sull'ipotesi di un cartello tra le aziende per aumentare i prezzi dei componenti fino al 25% con l'aiuto della società di consulenza Accenture.

A settembre erano finite nel mirino della Ue Volkswagen, Daimler e Bmw per presunte violazioni sulle tecnologie per le emissioni pulite, mentre quest'anno l'Antitrust aveva comminato una multa da 678 milioni alle case automobilistiche e alle società finanziarie per un cartello nel mercato della vendita di auto tramite finanziamenti.