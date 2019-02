Germania: Lagarde, verso nuovo taglio delle stime, problema è l'auto

BERLINO - "Abbiamo abbassato anche le stime per la Germania dall'1,9 all'1,3%. E probabilmente le abbasseremo ulteriormente", vista la debolezza del primo trimestre, "ma ci aspettiamo che l'economia si riprenda nel corso del 2019". Lo afferma la direttrice del Fmi, Christine Lagarde, in un'intervista a die Zeit in uscita domani.

"Un problema importante di base è l'industria dell'auto, afferma, "che si trova di fronte a sfide notevoli. Ma crediamo anche che la richiesta di prodotti tedeschi dall'estero si ridurrà", spiega. Secondo Lagarde, un'eventuale introduzione dei dazi da parte degli Usa sulle auto inciderebbe soprattutto sulla fiducia di imprenditori e investitori.