Nazionalizzazione autostrade, per Toninelli è 'un obiettivo'

"Assolutamente sì", è un obiettivo del Governo la nazionalizzazione delle autostrade. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a 'Omnibus' su La7. "Benissimo le concessioni ma devono essere riequilibrate: tutto quello che guadagni in più, o abbassi le tariffe, o i soldi ritornano allo Stato. Abbiamo fatto un primo passo nel decreto Genova", ha detto Toninelli, precisando che "la nazionalizzazione è un indirizzo di questo governo. I fenomeni che mi hanno preceduto fatto concessioni quarantennali.

Le nuove concessioni che stiamo dando, ad esempio in Veneto, Friuli e Trentino, le stiamo dando in concessione a un consorzio di enti locali. Per tutte le nuove concessioni noi chiederemo agli enti locali. Se poi mi chiede di Autostrade per l'Italia, è in un corso procedimento amministrativo che penso si chiuderà con la decadenza della concessione. E' un procedimento lungo".