Veicoli pesanti, legge bilancio positiva su revisioni

TORINO - Anfia, Federauto e Unrae ritengono che la Legge di Bilancio intervenga "positivamente sulla materia delle revisioni dei veicoli pesanti che hanno un forte impatto sui temi della sicurezza della circolazione e dell'inquinamento".

"L'affidamento delle operazioni di revisione a operatori privati, che peraltro va nella direzione sollecitata più volte da tutti i comparti del settore - spiegano - potrà garantire, a condizione che le operazioni relative siano definite con cura e controllate severamente, il giusto assetto del controllo tecnico dei veicoli sopra le 3,5 ton, avvicinandolo alla dimensione europea più performante".

"Il processo normativo così avviato - aggiungono - dovrà ora essere completato con il Decreto ministeriale di attuazione. Questo sarà un passaggio molto importante perché la direzione intrapresa è corretta ma non dovrebbe essere svilita da soluzioni che non siano orientate a garantire, tramite strutture e processi di qualità, un alto standard di esercizio dell'attività di revisione secondo tempi compatibili con le esigenze di lavoro delle imprese di trasporto e con la necessità di individuare con la massima severità i veicoli la cui anzianità può costituire elemento di rischio in termini di sicurezza della circolazione".

Anfia, Federauto e Unrae chiedono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "di aggiornare in tempi e modi adeguati le procedure di verifica dei veicoli destinati al trasporto in regime di Atp e di Adr, particolarmente sensibili ed esclusi dall'affidamento a privati. In relazione all'emanazione del relativo Decreto applicativo", Anfia, Federauto e Unrae sono "disponibili a un confronto con lo stesso Ministero, al fine di fornire il necessario know-how per individuare, di concerto con tutti gli stakeholder interessati, le opportune procedure e le migliori soluzioni praticabili".