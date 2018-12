Auto elettriche,no di Crippa a incentivi dopo infrastrutture

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Siamo riusciti a far parlare tutti di mobilità elettrica, in una settimana" ma "quello che viene detto in questi giorni sulla necessità di fare prima l'infrastruttura e poi eventualmente mettere in piedi degli incentivi e' un tema sbagliato". Infatti "siamo convinti che, con 10mila auto che andiamo ad incentivare all'anno, suddivise per 8mila comuni e quindi 1,1 auto a comune, e' evidente che non e' un impatto che stravolge la mobilita' del Paese ma un messaggio chiaro di dove vuole andare un governo per la mobilità del futuro". Così all'ANSA Davide Crippa, sottosegretario allo sviluppo economico al convegno "I nuovi scenari della mobilità elettrica: upgrading tecnologico, potenzialità ed impatti mobilità" di Enea a Roma.



Sull'elettrico "quello che andiamo ad incentivare - spiega Crippa - riguarda un parco che e' al di sotto delle previsioni di crescita delle colonnine, tanto e' vero che alcuni operatori privati stimano un piano industriale di 14mila colonnine e le auto incentivate sono 10mila".





