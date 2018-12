Ecotassa auto: Di Maio, partecipanti entusiasti di ecobonus

"Questo pomeriggio ho incontrato una trentina tra associazioni di categoria e marchi automobilistici Ho nuovamente spiegato loro che ovviamente non ci sarà alcuna nuova tassa da pagare sulle macchine delle famiglie italiane e che il termine "ecotassa" è totalmente inventato. Si tratta casomai di un ecobonus, di cui si sono anzi detti entusiasti".

Così il vice premier Luigi Di Maio su facebook racconta il tavolo che si è tenuto oggi pomeriggio con i rappresentanti del settore auto. "Non possiamo più nasconderci dietro a un dito - ha aggiunto il vice premier - che ci sia un problema climatico è sotto gli occhi di tutti e dobbiamo velocemente muoverci verso sistemi di trasporto sempre più ecosostenibili. Per questo vogliamo aiutare chi decide di investire sul futuro del nostro pianeta. Sappiamo che le auto elettriche hanno un prezzo elevato e proprio per questo abbiamo deciso di fornire un finanziamento fino a 6 mila euro per chi decide di acquistarne una. Si tratta solo di un piccolo passo, ma pur sempre il primo verso una maggiore tutela dell'ambiente".

Di Maio, in prossime 24 ore confronto tecnico

Nelle prossime 24 ore ci sarà un "confronto tecnico con le parti per arrivare a una norma che combatta l'inquinamento senza gravare sulle auto delle famiglie degli italiani" . Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio dopo il tavolo sul meccanismo di bonus/malus introdotto da un emendamento alla manovra. Il ministro non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a ribadire che "non si tratta di un'ecotassa", ma di una misura che "consentirà di evitare uno shock al comparto e di gravare sulle auto delle famiglie", tenendo conto però di quello che prevede la normativa europea nei prossimi a tre anni in fatto di emissioni