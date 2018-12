Manovra: demolitori, serve rottamazione auto Euro0-Euro3

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - "L'emendamento alla manovra noto come 'bonus-malus' sull'acquisto di nuovi veicoli è per la nostra categoria fonte di grande preoccupazione. Si tratta di una misura non adatta a migliorare la qualità dell'aria e ad abbassare il livello delle emissioni come indicato negli obiettivi del Governo". E' il commento dell'ADA - Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli.



Secondo l'Associazione "sarebbe oggi necessaria una misura che, con l'obiettivo di promuovere il rinnovo del parco circolante, ma senza penalizzare gli acquirenti di veicoli con alimentazioni tradizionali (benzina e gasolio), incentivasse la sostituzione di quelli più anziani, con motorizzazioni Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, oltre 12 milioni oggi in circolazione. Così come è costruita oggi, la norma, invece, non è diretta a sostenere le fasce economicamente più deboli della popolazione, per le quali l'acquisto di veicoli elettrici è destinato ancora a restare inaccessibile in quanto troppo oneroso, anche in presenza degli incentivi proposti".



"La sostituzione di un parte significativa dei veicoli ante Euro4 con veicoli Euro6 di ultima generazione, a prescindere dalla motorizzazione, produrrebbe evidenti benefici sul fronte delle emissioni", concludono i demolitori. (ANSA).