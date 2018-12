Telepedaggio unico europeo, primo ok del Parlamento UE

Primo via libera da parte dell'Europarlamento all'intesa sul pedaggio autostradale elettronico europeo raggiunta tra le istituzioni Ue due settimane fa. La commissione trasporti dell'Aula ha infatti approvato all'unanimità, con 33 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, la revisione della direttiva Ue sull'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio europeo. Lo ha annunciato l'eurodeputato di Fi Massimiliano Salini, relatore del dossier.

Questo, ha spiegato, "è il primo e unico a essere stato approvato finora nel nuovo Pacchetto europeo sulla mobilità" e "segna una svolta importante, che produrrà grandi benefici a cittadini e imprese" in quanto, "grazie alla semplificazione burocratica e all'interoperabilità tra gli stati membri", si metterà in piedi un nuovo "servizio di telepedaggio armonizzato a livello europeo, che si stima sarà in grado di generare risparmi complessivi pari a 370 milioni di euro l'anno per gli utenti delle autostrade Ue". Questo quindi sarà capace di "assicurare la convivenza delle diverse tecnologie accreditate disponibili" quali unità di bordo con tecnologia microonde, satellitare e comunicazioni mobili. E, oltre a "facilitare la vita di automobilisti e autotrasportatori", il nuovo sistema, ha evidenziato Salini, metterà anche fine ai "cosiddetti 'furbetti' del telepedaggio, utilizzatori delle autostrade provenienti da un altro stato membro che non hanno versato il dovuto".