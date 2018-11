Codice strada: M5S, diamo slancio a micro-mobilità elettrica

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "La realtà attuale della mobilità urbana richiede che anche le regole della strada si adeguino alle nuove modalità di spostamento. Per questo nella nostra proposta di legge che modifica il codice della strada, appena depositata alla Camera, abbiamo inserito e regolamentato l'utilizzo dei piccoli mezzi elettrici per la mobilità personale. Questi ultimi sono un importante strumento di diffusione della mobilità sostenibile e dell'intermodalità, aumentando l'utilizzo dei mezzi pubblici e fornendo altre alternative all'auto privata". Lo comunica Paola Carinelli, deputata del M5S in commissione Trasporti alla Camera, presentando i contenuti del disegno di legge di modifica del codice della strada, appena depositato alla Camera.

"È in atto in moltissime città del mondo e in Europa una autentica rivoluzione: coprendo un vuoto normativo, al di là della formulazione tecnica, regolamentiamo finalmente l'uso della cosiddetta micro-mobilità elettrica personale, come monopattini e hoverboard. Presto anche i cittadini italiani avranno uno strumento in più a loro disposizione per "mettere a dieta" il traffico", conclude Carinelli.

