Manovra: Caon (Fi), Governo abolisca bollo auto

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Forza Italia ha presentato un emendamento alla finanziaria in cui chiediamo l'immediata abolizione del bollo auto. Una riforma a costo zero che si otterrebbe sostituendo questa imposta di possesso con una sui consumi. In questo modo si allargherebbe la base imponibile facendo pagare anche le circa 3,5 milioni di auto circolanti in Italia ma immatricolate all'estero, nonché i turisti stranieri e i numerosissimi camion e Tir che trasportano merci da e per l'Italia. Un provvedimento che andrebbe incontro alle famiglie, ai pensionati e che farebbe far risparmiare tutto il sistema Italia, cancellando l'evasione e facendo pagare a chi più inquina. Se davvero il governo vuole abbassare le tasse ai cittadini, cominci da quella più odiosa e approvi il nostro emendamento". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Roberto Caon.(ANSA).