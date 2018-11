Meno inquini meno paghi, anche bollo auto in bonus malus per auto verdi

"Il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione risorse economiche e incentivi per il cambio dell'auto e per avviare un percorso di incentivazione bonus malus offrendo la possibilità di far pagare meno a chi inquina meno". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, parlando di una delle misure contenute nell'accordo sulla qualità dell'aria siglato con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.



Il Ministero dell'Ambiente - si legge tra i punti del protocollo - si impegna così a promuovere "presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti una proposta per l'aggiornamento delle tasse automobilistiche, tra cui il bollo auto, utilizzando il criterio del bonus malus".