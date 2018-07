New York studia silenziatore per sirene polizia e ambulanze

ROMA - L'amministrazione municipale di New York sta valutando se cambiare le sirene utilizzate dai veicoli dei servizi di emergenza - polizia, ambulanze e pompieri - come parte di un più ampio sforzo di riduzione dell'inquinamento acustico nella Grande Mela. Dal prossimo anno - si legge sul New York Post - potrebbe sparire il tipico (e fastidioso) suono 'whoop-whoop' comune a molte auto della polizia e alle ambulanze per adottare invece una sirena all'europea (probabilmente quella francese) considerata dagli esperti Usa più gentile. ''Una delle cose che stiamo esaminando - ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio, alla stazione radio WNYC - è il modo in cui sono impostate le sirene e come vengono utilizzate.



Il tono fisico reale deve ovviamente essere efficace per salvare vite umane, ma ci sono diversi tipi di sirene in tutto il mondo che sono ugualmente efficaci e alcuni disturbano molto meno le persone''. Funzionari del municipio hanno detto che alcuni risultati della revisione potrebbero essere pronti entro la fine del 2018, ma non hanno fornito informazioni più specifiche su questo progetto che potrebbe cambiare per sempre il 'sottofondo' sonoro di centinaia di film e serie televisive.