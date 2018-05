ETSC e Fia,bene Ue su sistemi di sicurezza di serie su auto

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - ETSC, Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti, del quale fa parte anche l'Aci, e Fia (Federazione Internazionale dell'Automobile), accolgono con favore i nuovi standard Ue sulla sicurezza stradale che introducono, tra le altre cose, l'adozione di serie su tutte le auto nuove di ISA (Intelligent Speed Assistance- sistema di adattamento intelligente della Velocità) e AEB(Automated Emergency Braking- sistema autonomo di frenata d'emergenza), tecnologie che potrebbero contribuire a salvare più di 2.000 vite umane ogni anno. ''Si tratta del più grande passo avanti per la sicurezza stradale in Europa dall'introduzione della cintura di sicurezza'', ha precisato Antonio Avenoso, direttore esecutivo di ETSC (European Transport Safety Council).



Nel ricordare che ''l'infortunio stradale resta la prima causa di morte per i giovani di tutto il Continente'' e che non è ''mai abbastanza presto per adottare queste misure essenziali'', Avenoso ha sottolineato come sia ''assolutamente decisivo che gli Stati Membri UE e il Parlamento Europeo diano il loro sostegno a questi piani, senza cedimenti alle pressioni delle case automobilistiche, che stanno già tentando di indebolire alcune parti della proposta di sicurezza per i veicoli''.



Il pacchetto di misure '3rd Mobility Package' annunciato dalla Commissione Europea, si prefigge come obiettivo quello di salvare 25mila vite umane, dimezzando, entro il 2030, sia il numero dei morti sulle strade europee che le lesioni gravi.



