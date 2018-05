Proposta UE su emissioni camion, per ACEA troppo aggressiva

ROMA - Dopo aver esaminato la proposta della Commissione europea sulle norme sulle emissioni di CO2 per i camion pubblicata oggi ACEA - l'Associazione europea dei costruttori di automobili che rappresenta anche i sette principali produttori UE di veicoli pesanti - ritiene che i livelli di riduzione proposti dalla Commissione per il 2025 e il 2030, rispettivamente il 15% e il 30%, siano troppo aggressivi e non siano stati selezionati tenendo conto della natura specifica del mercato degli autocarri. ''Sembrerebbe che la Commissione abbia semplicemente preso gli esatti livelli di riduzione di CO2 già proposti per auto e furgoni - ha affermato il Segretario generale ACEA , Erik Jonnaert - e li abbia applicati direttamente ai veicoli pesanti, senza riconoscere pienamente le differenze fondamentali tra questi segmenti di veicoli''. Dato che lo sviluppo del prodotto di veicoli pesanti da vendere nel 2025 è già in corso in questo momento, spiega una nota dell'ACEA, il livello di ambizione del 2025 è troppo severo dato il breve tempo di realizzazione di questo primo obiettivo di CO2. Inoltre, il fatto che la riduzione del 15% entro il 2025 sia seguita da un altro 15% entro il 2030 va contro un realistico incremento dei livelli di tecnologia, poiché i sistemi di risparmio di carburante più avanzati richiederanno del tempo per essere sviluppati. L'industria europea degli autocarri si compiace del fatto che il 2019 sia stato fissato come anno base per questi obiettivi, poiché da quel momento tutti i produttori di camion dell'UE useranno lo stesso strumento di calcolo (VECTO) per dichiarare e riferire le emissioni di CO2 da una vasta gamma di veicoli. Ciò consentirà una reale comparabilità dei dati tra veicoli e produttori, fornendo una base solida per gli standard futuri. ACEA accetta l'introduzione di standard di CO2 per i camion, ma chiede che siano progettati attentamente e correttamente, tenendo presente l'importanza e la complessità del mercato. A seconda della loro missione, la maggior parte dei veicoli pesanti è costruita su misura su base individuale per soddisfare esigenze specifiche. Possono variare lunghezza, passo, numero di assi, cilindrata e potenza del motore, capacità del serbatoio, forma e dimensioni della cabina, fino all'altezza della furgonatura. ACEA ricorda che i camion trasportano oltre 14 miliardi di tonnellate di merci all'anno. Forniscono oltre il 70% di tutto il trasporto terrestre in Europa, ovvero circa il 90% del valore totale delle merci.