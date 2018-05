Obbligatoria negli Usa la telecamera per controllo della retromarcia

ROMA - Dallo scorso primo maggio la telecamera per il controllo in retromarcia dell'area dietro al veicolo è diventata obbligatoria negli Stati Uniti in tutte le categorie di mezzi, dalle auto fino agli autocarri con peso complessivo (ptt) entro i 4.500 kg. Questa scadenza era stata fissata dalle norme Federal Motor Vehicle Safety Standard 111 (FMVSS 111) emanate nel 2014, ed ha riscontro in un'analoga legge in vigore in Canada.



E' richiesto che l'accensione della telecamera avvenga automaticamente quando si inserisce la retromarcia, con copertura di un'area di 3 metri per 6 dietro al veicolo. Secondo una valutazione dell'National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) questa importante novità può salvare ogni anno negli Stati Uniti 58 vite sul totale dei 210 decessi, con 15.000 feriti, che avvengono ogni anno per incidenti che avvengono in retromarcia.