Brexit toglie potere a VCA, problema omologazioni firmate GB

ROMA - Anche se molto meno importante dell'Agenzia per il Farmaco, che 'emigrerà' dalla Gran Bretagna con una destinazione ancora incerta, l'Agenzia per la Certificazione dei Veicoli (VCA) - che dipende direttamente dal Department for Transport (DfT) del Governo britannico - cesserà di avere competenza sulle omologazioni europee non appena la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea. Lo precisa un documento emesso dalla Commissione che ricorda ai Paesi interessati e soprattutto all'industria dell'auto che ''l'autorità di certificazione della Gran Bretagna (VCA) cesserà di essere un ente di approvazione Ue'' e sottolinea che ''non sarà più possibile dalla data di uscita commercializzare in Europa veicoli accompagnati da un certificato di conformità che si riferisce ad una approvazione rilasciata dal VCA''. A parte la necessità per le industrie automobilistiche britanniche di far omologare in Europa i loro nuovi modelli per poterli esportare, questa conseguenza della Brexit potrebbe comportare anche una nuova certificazione Ue dei veicoli 'approvati' da VCA - ente utilizzato anche da Case non britanniche - in quanto la modifica della sua competenza non permetterà di verificare e certificare il mantenimento in produzione delle caratteristiche oggetto della prima omologazione.