Seat, crescita doppia cifra vendite 2019 traina gli utili

Dopo aver chiuso un 2019 mettendo a segno una crescita a doppia cifra nelle vendite, Seat si prepara ad affrontare uno degli anni più sfidanti della storia dell'automotive, dove alla transizione energetica si affianca ora l'imprevista emergenza Coronavirus, che impedisce qualsiasi stima attendibile in merito all'impatto che si registrerà sull'economia mondiale.



Lo scorso anno la casa di Martorell ha mantenuto la linea positiva degli ultimi quattro anni, registrando un utile al netto delle imposte di 346 milioni di euro, il 17,5% in più rispetto al 2018 (294 milioni). L'utile operativo è aumentato del 57,5%, fino a 352 milioni di euro (rispetto ai 223 milioni del 2018) e il fatturato è cresciuto dell'11,7% rispetto al 2018 per un totale di 11.157 milioni di euro, (9.991), trainato dall'aumento delle vendite.



Nell'anno passato, Seat ha destinato 1.259 milioni di euro per imprimere un'accelerazione al proprio piano di investimenti, incentrata principalmente allo sviluppo di nuovi modelli, tra cui le vetture elettrificate; questa cifra rappresenta un 3% in più rispetto al 2018 (1.223) ed è l'importo più alto nella storia dell'azienda. Di questo volume, 705 milioni di euro, ossia il 6,4% del fatturato totale, sono stati interamente destinati alla ricerca e sviluppo (+7,5% rispetto al 2018, 656 milioni). Quasi il 5% della spesa totale in Ricerca e Sviluppo effettuata in Spagna nel 2019 corrispondeva a Seat, principale investitore industriale del Paese in Ricerca e Sviluppo.



Inoltre, il flusso di cassa operativo è aumentato del 56,2%, attestandosi a 1,092 miliardi di euro (nel 2018 è stato pari a 699 milioni di euro), il 9,8% del fatturato. Le vendite hanno registrato un volume record per il secondo anno di fila, con un totale di 574.078 vetture consegnate nel 2019, ovvero il +10,9% rispetto all'anno precedente.



L'evoluzione positiva di questo risultato è legata principalmente alla commercializzazione di vetture con un maggior margine di contribuzione. Bene anche il settore delle esportazioni, sia di vetture che di ricambi, che hanno raggiunto l'81% del volume d'affari (9.014 miliardi di euro), cifra che consolida l'azienda come il principale esportatore industriale della Spagna, con il 3% circa delle esportazioni totali del Paese.



Tra i Paesi a cui si 'guarda' con attenzione in questo settore, la società punta sull'America Latina, con l'ambizione di crescere qui in futuro, e in particolare al Messico che rappresenta il primo mercato in America Latina con 24.314 vetture vendute l'anno scorso, un 5,4% in più rispetto al 2018.



Nell'ultimo anno, Seat ha avviato la propria attività in Cile e ha lanciato il piano d'espansione in Colombia. A febbraio 2020, la marca ha dato il via anche alla strategia di crescita in Perù.



In Europa, la casa automobilistica ha stabilito un nuovo record di vendite in Germania, con 132.537 unità vendute (+16,1%), mentre in Spagna ha nuovamente guidato il mercato con 107.954 vetture consegnate e una crescita che si attesta quindi allo 0,2%. Nel Regno Unito, il terzo mercato più grande per il marchio, le vendite sono aumentate del 9,5%, raggiungendo la cifra record di 68.822 unità. Seat ha inoltre registrato il suo volume di vendite più alto di sempre in mercati rilevanti come Austria, Svizzera, Polonia, Israele, Svezia e Danimarca.