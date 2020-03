BMW Group, supporto a eliminazione discriminazioni razziali

Il gruppo Bmw celebra la Giornata Internazionale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale. Lo scorso 21 marzo, il gruppo tedesco ha preso posizione per promuovere una maggiore tolleranza e coesistenza con un nuovo filmato diffuso sui social media. "I dipendenti di oltre 120 paesi in tutto il mondo - si legge nella nota diffusa - lavorano insieme con successo presso il BMW Group: persone di culture diverse, con visioni del mondo e credenze religiose diverse. Lavorano in team a livello globale, sviluppando idee creative e soluzioni innovative per la mobilità sostenibile del futuro". Per BMW la conoscenza di lingue e culture diverse non solo riflette l'ambiente di lavoro globale, ma è anche cruciale nella competizione per nuovi mercati, clienti e giovani talenti qualificati. "La diversità è alla base del nostro successo - ha commentato Ilka Horstmeier, Member of the Board of Management of BMW AG - e un ambiente di lavoro privo di pregiudizi, combinato con una convivenza rispettosa, sono requisiti importanti per questo". Nel 2011, la società ha avviato una partnership con l'ONU Alliance of Civilizations (UNAOC) per promuovere il dialogo internazionale e la comprensione interculturale. La partnership premia progetti innovativi con l'Intercultural Innovation Award. L'obiettivo è consentire alle iniziative locali di espandersi alle piattaforme internazionali in modo che possano contribuire a una maggiore prosperità e tolleranza nella società. Le iniziative riconosciute dal #BMW Group e UNAOC hanno già supportato 3,6 milioni di persone in 112 paesi in tutto il mondo. "Insieme a UNAOC - ha commentato sempre Ilka Horstmeier - vogliamo attirare l'attenzione su progetti interculturali in tutto il mondo e arricchire la società con idee innovative. Oltre al supporto finanziario, offriamo ai vincitori anche la possibilità di sfruttare le competenze chiave del BMW Group per sviluppare con successo i loro progetti".