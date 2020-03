Coronavirus: Mv Agusta ferma produzione

A partire da giovedì 26 marzo e fino a nuove disposizioni, anche MV Agusta, in ottemperanza alle nuove e più restrittive misure atte a contenere e prevenire l'emergenza Covid-19 stabilite dal Governo, interrompe temporaneamente l'attività produttiva negli stabilimenti di Schiranna (Va). Per garantire i servizi essenziali a clienti e fornitori, precisa una nota, i dipendenti abilitati proseguiranno l'attività lavorativa da remoto mentre tutti gli altri potranno usufruire del regime di cassa integrazione guadagni o delle ferie.

"In questo momento la nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri collaboratori ed il rispetto delle disposizioni vigenti. Faremo la nostra parte osservando scrupolosamente le indicazioni di chi sta lavorando per il bene di tutti. Guardiamo con fiducia al futuro, pronti a ripartire al massimo una volta superata l'emergenza" dichiara Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor.