Pininfarina: in calo fatturato e utile nel 2019

Pininfarina ha chiuso il 2019 con un valore della produzione di 90,4 milioni di euro, in diminuzione del 14% rispetto al 2018. Il calo ha riguardato tutti i settori a eccezione della fornitura di stile sul mercato cinese. Il risultato netto dell'esercizio risulta negativo per 23,1 milioni di euro a fronte di un utile netto del 2018 pari a 2,2 milioni di euro. I risultati sono stati approvati dal cda che prevede per il 2020 riduzione del valore della produzione rispetto al 2019, un risultato operativo e un risultato netto negativi. Il generale rallentamento del mercato automobilistico mondiale con volumi di vendita inferiori del 4%, insieme ai forti investimenti sulle tecnologie di base per nuove piattaforme elettriche e ibride e per la guida autonoma - spiega Pininfarina - hanno ridotto la disponibilità di risorse per lo sviluppo di nuovi modelli con conseguente tensione sui prezzi verso i fornitori e diminuzione dei margini sui nuovi contratti.

Pininfarina ha sottoscritto un contratto di finanziamento con il gruppo Mahindra di 20 milioni di euro che ha aumentato le risorse finanziarie disponibili per ogni tipo di necessità.