Coronavirus, Mahindra & Mahindra a fianco di Governo indiano

In India il Gruppo Mahindra & Mahindra, che controlla fra l'altro la coreana Ssangyong, la francese Peugeot Motocycles e l'italiana Pininfarina, ha avviato una importante iniziativa a favore delle Autorità per affiancarle nella lotta al coronavirus. Oltre a donare il 100% della sua retribuzione, Anand Mahindra presidente del conglomerato da 20,7 miliardi di dollari, ha annunciato che metterà a disposizione del Governo e dell'Esercito Indiano gli oltre 100 resort che il Gruppo possiede in quel Paese per realizzare siti ospedalieri e di assistenza. Inoltre ha dato disposizione agli stabilimenti con attrezzature adeguate di iniziare immediatamente la fabbricazione di sistemi di ventilazione per la respirazione forzata da utilizzare nei reparti di terapia intensiva. ''Il blocco (del Paese) nelle prossime settimane aiuterà ad appiattire la curva di diffusione del coronavirus - ha detto Anand Mahindra - e a moderare la pressione di picco sul settore mediche. Tuttavia, abbiamo bisogno di creare decine di ospedali temporanei e lamentiamo scarsità di ventilatori. Per aiutare nella risposta a questa minaccia senza precedenti Mahindra Group inizierà immediatamente a lavorare utilizzando nostri impianti di produzione per creare sistemi di ventilazione''.