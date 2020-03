Porsche ama Italia e conferma progetti Franciacorta compresa

Porsche guarda con grande attenzione alla situazione in Italia, per supportare le strutture dirette e la rete dei concessionari nel momento di crisi. E conferma l'impegno per l'Experience Center di Franciacorta, su cui investirà complessivamente 26 milioni di euro, e la cooperazione con Lamborghini nell'ambito delle attività dei gruppo Luxury Brand di Volkswagen AG già avviate da alcuni anni. Lo ha detto oggi, a margine della conferenza annuale sui risultati finanziari, Detlev von Platen membro del board di Porsche con responsabilità per vendite e marketing. ''L'Italia resta per noi un mercato importante, non solo per i risultati ottenuti nel 2019 con una crescita del 28% - ha detto von Platen - ma anche per il rapporto con i clienti e per il valore che il nostro brande ha nel Paese. E' il terzo mercato europeo e sta riconoscendo il valore della nostra strategia di elettrificazione con il 78% di Panamera e il 54% di Cayenne vendute in variante ibrida plug-in''. Toccando il tema dell'impatto del coronavirus, von Platen ha ribadito che l'attenzione dell'azienda è ora tutta rivolta alla protezione della salute dei lavoratori ma ha anche precisato che Porsche ''segue con attenzione la situazione dei suoi concessionari in Italia, che hanno comunque una buona situazione finanziaria'' ma che potrebbero ''soffrire a medio termine di una situazione di mercato di cui non possiamo fare previsioni''.



Detlev von Platen ha comunque confermato l'importante investimento - pari a 26 milioni di euro - che Porsche ha deciso nel nostro Paese, con la costruzione dell'ottavo Experience Center in provincia di Brescia, sull'area dell'attuale Autodromo di Franciacorta a Castrezzato, la cui apertura - prima della crisi del coronavirus - era prevista per i primi mesi del 2021.



Il membro del board di Porsche è inoltre intervenuto sul rapporto esistente tra la Casa di Zuffenhausen e la Lamborghini di Sant'Agata Bolognese. ''Da quando è stato istituito nell'ambito del Gruppo Volkswagen un insieme di brand del settore lusso che comprende oltre a noi anche Bentley, Bugatti e Lamborghini, a Porsche è stato l'incarico di coordinare le attività che possono portare a miglioramenti della qualità, delle prestazioni, delle sinergie e dei tempi di introduzione di nuovi modelli''. Confermando, tra l'altro, la collaborazione con Bentley che riguarda la produzione in Germania delle scocche grezze della Continental e ''possibili progetti su piattaforme elettriche'' von Platen ha specificato che il lavoro con Lamborghini ''prosegue con intense attività comuni, soprattutto sulle piattaforme e ad altri elementi tecnologici''.