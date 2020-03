Pirelli sospende la produzione in America latina in seguito alla diffusione di casi di coronavirus. Lo ha annunciato a San Paolo l'azienda, precisando che le attività sono sospese temporaneamente nella fabbrica in Argentina mentre le tre in Brasile sospenderanno la produzione da lunedì prossimo. Il rifornimento sarà garantito attraverso le scorte di magazzino mentre tutto il personale è in ferie.