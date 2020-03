Coronavirus: Marelli, stop attività in stabilimenti europei

Dopo aver annunciato la sospensione delle attività produttive in Italia fino al 27 marzo, Marelli ha deciso di sospendere temporaneamente le attività produttive anche nella maggior parte dei propri stabilimenti europei per contrastare l'epidemia di coronavirus.



L'interruzione della produzione - si legge in una nota - è stata già disposta e si protrarrà per l'arco temporale della prossima settimana, con l'eccezione di alcuni casi locali in cui le attività continueranno a regime ridotto, in linea con specifiche necessità di alcuni clienti. L'azienda ha implementato da settimane, sul suo perimetro globale, una serie di misure in linea con le indicazioni delle autorità governative e sanitarie, per contrastare la diffusione del Covid-19.



Nell'ambito di queste azioni, è stato introdotto un programma di lavoro a distanza, sono state intensificate le comunicazioni su salute, sicurezza ed igiene, sono state ulteriormente rafforzate le azioni di sanificazione in stabilimenti e uffici e sono state introdotte restrizioni agli spostamenti. Marelli monitora in maniera costante tutti gli stabilimenti europei e adotterà ulteriori azioni qualora ve ne fosse la necessità.