Coronavirus: Jaguar Land Rover, sospesa produzione nel Regno Unito

Jaguar Land Rover ha confermato che sospenderà temporaneamente la produzione negli stabilimenti del Regno Unito durante la prossima settimana. Lo rende noto un comunicato del gruppo nel quale si legge che "è intenzione dell'Azienda riprendere l'attività nella settimana del 20 aprile, in subordine all'eventuale mutamento delle condizioni". Jaguar Land Rover spiega che la decisione è "in linea con le disposizioni dell'NHS e del Ministero della Sanità per minimizzare la possibilità di contagio da coronavirus pianificando, al contempo, la salvaguardia della continuità operativa. La Società lavorerà per tornare ordinatamente alla produzione appena le condizioni lo consentiranno". Attualmente gli impianti Jaguar Land Rover in Brasile ed India rimangono operativi. La joint venture della Società in Cina ha ripreso l'attività nella settimana del 24 febbraio, mentre la vita nel Paese si avvia alla normalità. La decisione odierna fa seguito al recente annuncio Jaguar Land Rover riguardante la temporanea sospensione delle attività dello stabilimento di Nitra in Slovacchia a partire dal 20 marzo, e la conferma da parte di Magna che le operazioni produttive a Graz, in Austria, sono ferme fino al 30 marzo.