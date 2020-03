Lamborghini: nel 2019 il fatturato cresce del 28%

Fatturato cresciuto del 28%, passando da 1,42 milioni a 1,81 milioni di euro nel 2019; utile operativo che ha raggiunto i 271,7 milioni di euro, aumentando il margine di profitto fino al 15%. Sono le cifre record registrate da Automobili Lamborghini nell'anno fiscale 2019. La crescita delle vendite a livello mondiale è ancora più sorprendente, avendo raggiunto le 8.205 unità consegnate ai clienti (+43%), con record di vendita nelle tre principali marco-aree di America, EMEA e Asia Pacifico. Nel primo anno in cui è stato presente sul mercato dall'inizio alla fine, il Super SUV Lamborghini Urus ha venduto 4.962 unità mantenendo il suo trend di crescita, accompagnato dalle prestazioni di vendita altrettanto positive dei due modelli supersportivi, la Aventador V12 (1.104 unità) e la Huracán V10 (2.139 unità).

Inoltre, le nuove assunzioni hanno portato il numero dei dipendenti a 1.787 alla fine del 2019. Lamborghini si è riconfermata nel 2019 tra i datori di lavoro più attrattivi, conseguendo per il settimo anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia. Ha introdotto negli anni innovative politiche di gestione del capitale umano, improntate da un lato alla valorizzazione delle singole competenze e dall'altro alla promozione di valori sociali e di responsabilità etica di impresa. In quest'ottica si inseriscono alcuni progetti nelle aree della diversity e dell'inclusione, tra cui il regime di parità retributiva tra dipendenti donne e uomini, a parità di qualifica e mansioni, e le iniziative volte a promuovere la pari genitorialità.

Lamborghini mantiene sempre un portafoglio di prodotti particolarmente interessante e una forte presenza a livello mondiale grazie alla sua rete di 165 concessionari in 51 paesi.

Per il 2020 è previsto l'inizio delle consegne dei nuovi modelli derivati dalla Huracán EVO V10, della Lamborghini Sián, una supersportiva ibrida a edizione limitata, nonché di altri modelli non ancora presentati al pubblico.

"Nel 2019 Lamborghini ha confermato il suo trend di crescita - ha dichiarato Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini - segnando nuovi record storici su tutti i fronti in termini economici. Se da un lato guardiamo con orgoglio ai risultati ottenuti, dall'altro non possiamo ignorare la situazione che stiamo vivendo oggi, sia dal punto di vista umano che aziendale, causata dal diffondersi incessante del Covid-19. Il nostro paese sta vivendo un'emergenza che nessuno si sarebbe mai aspettato e, a nome dell'azienda, desidero ringraziare tutti coloro che, specialmente nel settore medico-ospedaliero, nelle istituzioni e nelle forze d’ordine, stanno contribuendo a gestire questa crisi in modo encomiabile. In pochi giorni le nostre abitudini e le nostre relazioni sono state stravolte, in uno scenario che trova eco in tutto il mondo. Di fronte a queste circostanze, dobbiamo essere pronti a reagire con rapidità, in modo razionale ed efficace. L'eccellente inizio del 2020, confermato dalle vendite registrate nei primi due mesi, ci dà la giusta motivazione per affrontare in modo veloce e proattivo questa sfida completamente nuova e dalla portata inimmaginabile. I risultati del 2019 - ha continuato Domenicali - sono il frutto del talento e della dedizione delle persone di Lamborghini di tutto il mondo, pertanto vogliamo ringraziarli, così come i nostri azionisti, per la fiducia e il sostegno continuo. Siamo sicuri di poter contare, anche in questo difficile periodo, sulla forza, l'energia, l'entusiasmo, la passione e l'accortezza delle donne e degli uomini di Lamborghini. Forti dei risultati raggiunti fino ad oggi, continueremo sulla linea della crescita sostenibile e ci prepareremo a cogliere nuove opportunità nel campo dell'innovazione e della tecnologia per raggiungere nuovi traguardi."