Coronavirus: auto Francia, verso -75% ordini, rinvii su Co2

I costruttori di auto francesi hanno espresso preoccupazione per la recessione del mercato, legata alla diffusione del coronavirus, e alla conseguente impossibilità di immatricolare entro il 2020 le quantità di modelli 'green' che servono per raggiungere gli stringenti limiti sulla CO2 fissati dalla Ue.

Martedì - come riferisce il magazine Autoactu - durante una teleconferenza del comitato strategico di filiera CSF Automobile, le Case hanno dichiarato di aspettarsi un calo degli ordini di circa il 75% per le prossime 6 settimane. Secondo le stime, il mercato potrebbe scendere di circa il 20% nel primo semestre e del 10% nel corso dell'intero anno, a meno di ulteriori sviluppi negativi.

In questo contesto, i produttori non avranno lo spazio di manovra per indirizzare le richieste dei clienti in base alle emissioni di CO2 (un problema già evidente prima della crisi). E sarà quindi ancora più difficile evitare le sanzioni previste dalla Ue a partire dal 2021, che in questo contesto finanziario potrebbero essere fatali. Secondo il rapporto emesso dopo la riunione del comitato strategico, i produttori di auto stimano il ''deficit in termini di liquidità per i prossimi 2 mesi in circa 5 miliardi di euro''.

La richiesta è quindi che gli obiettivi sulla CO2 da raggiungere possano essere ridiscussi e - in particolare per ciò che riguarda il mercato francese - ottenere, date le attuali difficoltà di produzione, una esenzione per il rispetto della data di consegna al 31 marzo per i veicoli elettrici ordinati nel 2019 con i termini del bonus del 2019. E' il caso delle consegne di veicoli elettrici alle imprese, che se non consegnate prima del 31 marzo, vedrebbero ridotto il bonus da 6.000 a 3.000 euro.

Il CSF, che è guidato da Luc Chatel ex segretario di Stato, ha anche chiesto al Governo francese un piano di risanamento dopo questa crisi sanitaria. ''I produttori si attendono misure di stimolazione del mercato con bonus di rottamazione o sgravi fiscali - è stato precisato - e che includano provvedimenti specifici per promuovere lo sviluppo dell'elettromobilità. Inoltre occorre posticipare l'entrata in vigore dello standard Euro6 final e prendere provvedimenti per ridurre le tasse sulla produzione al fine di riguadagnare competitività''.

Fanno parte del comitato strategico della filiera automobile (CSF) Renault, PSA, Renault Trucks, Toyota, Michelin e altre aziende minori. Il settore vale complessivamente in Francia 139mila imprese, con 400mila dipendenti e una cifra d'affari di 155 miliardi di euro.