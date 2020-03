Coronavirus: Cina, -47% vendite di auto a metà marzo

La vendita di auto in Cina per il trasporto passeggeri è crollata del 47% annuo nella prima metà di marzo, scontando i problemi legati al coronavirus.

Secondo la China Passenger Car Association (Cpca), la fiducia dei consumatori nell'acquisto di auto è "improbabile" possa ritornare alla normalità prima della fine del mese, malgrado le misure di stimoli promosse da diverse città. Febbraio, invece, ha registrato un tracollo delle vendite dell'80% annuo, nel mezzo del blocco generale per contenere la diffusione del Covid-19.