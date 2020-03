Coronavirus: Bmw ferma produzione in Europa e Sudafrica

La Bmw chiude la sua produzione in Europa per quattro settimane, a causa della diffusione del Coronavirus. La stessa misura è stata annunciata ieri da Volkswagen e Daimler. Bmw chiuderà invece nei prossimi giorni i suoi stabilimenti in Europa, con 30 mila dipendenti, e in Sudafrica fino al 19 aprile per contrastare la diffusione del coronavirus. Nessun fermo invece per il momento negli Stati Uniti, dove Bmw procede invece 'navigando a vista' ed è pronta ad adeguare le capacità in base agli sviluppi a Spartanburg. Lo ha detto oggi Oliver Zipse durante la conferenza in streaming sui risultati finanziari 2019. ''Stiamo imparando tantissime cose da questa crisi - ha detto - ma l'importante è come riprenderemo a lavorare quando l'allarme sarà superato''. E ha sottolineato che ci sono attività, come la manutenzione dei veicoli e delle moto della Polizia e dei servizi di emergenza o lo svolgimento delle attività di omologazione, con scadenza a luglio, ''che non possono essere fermate o rimandate e che non permettono il lavoro in remoto''. In questo ambito - è stato ribadito - ''sono state messe in atto tutte le procedure per proteggere dipendenti e collaboratori''.