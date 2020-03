Vw: ricavi gruppo a 252,6 mld, +7,1%. Consegne a 10,9 mln

Nel 2019 il Gruppo Volkswagen ha consegnato complessivamente 10,98 milioni di veicoli ai suoi clienti (+1,3% rispetto all'anno precedente), generando un fatturato di 252,6 miliardi di euro, con una crescita del 7,1%. E il risultato operativo, arrivato a 19,3 miliardi dopo due gestioni sotto ai 14 miliardi (13,92 nel 2018 e 13,82 nel 2017) pone il Gruppo di Wolfsburg in una posizione di ritrovata solidità, con un cash flow netto di 10,8 miliardi, in assoluta controtendenza rispetto al valore negativo (-0,3 miliardi) dello scorso anno. Il ritorno operativo prima delle tasse è salito al 7,3% rispetto al 6,6% del 2018.



''Abbiamo venduto modelli di auto meglio equipaggiate, a prezzi più alti e con maggiore profittabilità. Ecco perché il business è cresciuto rapidamente''. Lo ha sottolineato durante la conferenza annuale di presentazione dei risultati finanziari 2019 (tenutasi in streaming) il CEO del Gruppo Volkswagen Herbert Diess, che ha confermato la distribuzione di un dividendo di 6,50 euro per azione, contro il 4,80 dello scorso anno.