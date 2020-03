Vw: ricavi 2019 marchio a 88,4 mld, utile operativo 3,8 mld

Il Gruppo Volkswagen ha chiuso il 2019 migliorando i risultati finanziati in quasi tutti i marchi, ma l'anno in corso sarà ''molto difficile - ha detto il CEO Herbert Diess durante la conferenza gestita in streaming dalla sede di Wolfsburg - con sfide operative e finanziarie sconosciute''. Nel dettaglio i ricavi del brand Volkswagen hanno raggiunto gli 88,4 miliardi di euro, superiori del 4,5% a quelli del 2018.



L'utile operativo prima delle voci speciali è cresciuto da 3,2 a 3,8 miliardi di euro, con un ROI aumentato al 4,3% contro il 3,8% dell'anno precedente. Da notare che la questione del diesel ha dato origine a perdite speciali di 1,9 miliardi di euro, la stessa cifra del 2018.



In calo i ricavi del marchio Audi scesi a 55,7 da 59,2 miliardi di euro nell'anno fiscale 2019, cioè a causa del riassetto di alcune sales company locali che, operando su tutti i brand del Gruppo, facevano capo ad Audi. L'utile operativo (il dato dell'anno precedente esclude le voci speciali) è stato di 4,5 miliardi di euro. Il ROI è salito all'8,1% (7,9% nel 2018) percento. Per Skoda i ricavi sono aumentati del 14,5% raggiungendo i 19,8 miliardi. L'utile operativo è migliorato di 0,3 miliardi arrivando a 1,7 miliardi e il ROI è stato dell'8,4%, in crescita rispetto all'8,0% dell'anno precedente. Più che positivo il risultato per Seat che ha ottenuto ricavi pari a 11,5 miliardi, cioè il 12,7% il record ottenuto nell'anno precedente. L'utile operativo è salito da 254 a 445 milioni e il ROI è migliorato passando dal 2,5 al 3,9%. Con un fatturato di 2,1 miliardi (+35,1%) la marca Bentley ha ottenuto un utile operativo di 65 milioni, invertendo il 'rosso' (-288 milioni) dell'anno precedente. Più che positiva anche il ROI passato dal -18,6% del 2018 al 3,1%. Buono il risultato di Porsche nel 2019: i ricavi sono aumentati del 10,1% salendo da 23,7 a 26,1 miliardi, con un utile operativo migliorato del 2,4% a 4,2 miliardi di euro.



Anche se in leggero calo il ROI resta a valori record nell'industria: 16,2% contro il 17,4 del 2018.