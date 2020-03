Coronavirus: Yamaha, produzione sospesa in Italia e Francia

Yamaha Motor Europe ha annunciato oggi che la produzione in due stabilimenti in Italia e Francia è stata temporaneamente sospesa in risposta all'attuale pandemia di coronavirus Covid-19. La produzione nella fabbrica di motori Motori Minarelli a Calderara di Reno, in Italia, e nello stabilimento di assemblaggio MBK Industrie di Saint-Quentin, in Francia - si legge in un comunicato - verrà interrotta con effetto immediato. Entrambe le strutture rimarranno chiuse fino al 22 marzo, dopodiché la situazione verrà rivista su base settimanale. "La decisione di chiudere temporaneamente le due strutture - sottolinea il comunicato - è stata presa per il benessere e la tranquillità della forza lavoro in Italia e Francia, paesi in cui la distanza sociale è una componente chiave della strategia governativa per combattere la diffusione del coronavirus". "La salute dei nostri dipendenti e la nostra responsabilità sociale sono le nostre priorità in questa fase - ha spiegato Eric de Seynes, Presidente e Amministratore Delegato di Yamaha Motor Europe - motivo per cui abbiamo preso la decisione di sospendere la produzione in queste due strutture per far fronte all'attuale pandemia di coronavirus".