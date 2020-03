Coronavirus: gruppo Volkswagen ferma la produzione

Volkswagen vuole interrompere la produzione in molte fabbriche in Germania e in Europa a causa del coronavirus. Lo scrivono i media tedeschi.

Secondo i media tedeschi il gruppo Volkswagen si sta preparando a bloccare la maggior parte dei suoi impianti europei anche in funzione del fatto che la pandemia di coronavirus ha interrotto le catene di approvvigionamento e ha fatto precipitare la domanda.

"La produzione verrà interrotta nei nostri stabilimenti spagnoli, Setubal in Portogallo, Bratislava in Slovacchia e Lamborghini e Ducati in Italia entro la fine di questa settimana", ha dichiarato il Ceo di Vw, Herbert Diess. "La maggior parte degli altri stabilimenti tedeschi ed europei inizierà a prepararsi a sospendere la produzione, probabilmente per due o tre settimane".