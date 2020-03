Coronavirus: Toyota, alt produzione in due fabbriche europee

Le misure restrittive dei governi europei per fronteggiare l'emergenza coronavirus rallentano le operazioni di Toyota, costretta a sospendere le attività produttive in due stabilimenti nel Vecchio Continente. Il primo costruttore auto giapponese ha comunicato che una fabbrica situata in Francia, capace di produrre 250mila modelli Yaris nel 2018, verrà chiusa da domani fino al 31 marzo; mentre in Portogallo lo stabilimento specializzato nei modelli Land Cruiser ha chiuso i battenti ieri e rimarrà inattivo da qui a fine mese. Le due sospensioni negli stati europei arrivano all'indomani della riapertura di quattro impianti produttivi in Cina dopo gli stop prolungati causati dallo scoppio della pandemia. Nel Paese del Dragone, il maggior mercato delle quattro ruote, Toyota hai registrato un crollo delle immatricolazioni del 70% nel mese di febbraio rispetto allo stesso periodo del 2019.