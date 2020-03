Great Wall consegna 582 veicoli in Sud America

Un lotto di veicoli realizzati dal principale produttore cinese di SUV e dal produttore di pickup Great Wall Motors sono in viaggio verso il Sud America dopo che l'azienda ha ripreso a lavorare a metà febbraio nel mezzo dell'epidemia di nuovo coronavirus. 582 veicoli sono stati imbarcati su una nave e sono partiti dal porto di Tianjin, nel nord della Cina, la settimana scorsa. Le basi produttive dell'azienda nelle due località, che erano state chiuse a causa dell'epidemia, hanno ripreso le operazioni a metà febbraio, con il sostegno dei governi di Tianjin e della provincia settentrionale dello Hebei. Anche il porto di Tianjin ha aperto un "canale verde" per accelerare il processo di carico delle navi. Con sede nella città di Baoding, nella provincia dello Hebei, in Cina settentrionale, la società possiede diversi marchi di SUV e di automobili, tra cui Haval, Great Wall, WEY e ORA.

(ANSA - XINHUA)