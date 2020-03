Coronavirus: ripresa regolarmente produzione alla Piaggio

E' ripresa regolarmente oggi la produzione alla Piaggio di Pontedera (Pisa). Per tre giorni la produzione era stata interrotta negli stabilimenti del gruppo di Pontedera, Mandello del Lario, di Noale e Scorzè per una profonda igienizzazione degli ambienti lavorativi e la riorganizzazione delle linee produttive per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro tra i lavoratori.

Ridisegnati anche gli spazi nelle mense per garantire le distanze di sicurezza. Tutti i dipendenti sono stati muniti di un kit sanitario composto da mascherina, guanti e occhiali protettivi. Inoltre, a valle del completamento delle autorizzazioni spontanee dei singoli dipendenti, è stato reintrodotto la misurazione della temperatura corporea che è affidata a ditte specializzate esterne.