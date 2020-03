Tesla, Model Y rossa supera traguardo 1 milione EV prodotti

A dodici anni dal debutto della sua prima auto, la Roadster basata sulla piattaforma di una Lotus Elise, Tesla ha superato il traguardo di 1 milione di auto costruite. La notizia arriva, come d'abitudine, con un tweet di Elon Musk che si è congratulato (senza sprecare tante parole: congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!!) con i suoi collaboratori per aver raggiunto questo traguardo. La Tesla numero 1 milione è una Model Y rossa, entrata nella gamma della Casa di Palo Alto dallo scorso gennaio, preceduta a sua volta dalla Model 3 (2017) e dalla Model X (2015) e dalla prima Tesla di regolare produzione, la Model S del 2012.